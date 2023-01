Sono state 48 ore di fuoco in casa Salernitana, con un biglietto di andata e ritorno per Davide Nicola. In due giorni l'allenatore prima è stato esonerato e poi richiamato dal presidente Iervolino.. Dopo gli otto gol presi con l'Atalanta la società era convinta di voltare pagina per ripartire, così dopo aver salutato Nicola si era messa a caccia del sostituto. Tra quei dieci nomi il cerchio si era ristretto a tre. E quello che aveva dato l'ok a un contratto di sei mesi era stato Leonardo Semplici.Alt, perché tra la Salernitana e Nicola non è ancora finita. L'allenatore si (ri)propone al presidente, convinto che la sua avventura in granata possa andare avanti.: "Presidente, cambierò qualcosa e sistemerò gli errori". Il numero uno granata si convince e fa dietrofront. Una mossa che forse supera anche le scelte passate di Cellino e Zamparini, due tra i presidenti che storicamente hanno cambiato allenatori con più facilità. La Salernitana riparte da Nicola come avevano chiesto anche i giocatori, ora serve una sterzata.