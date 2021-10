Calcisticamente parlando è, per utilizzare un’espressione spagnoleggiante ricca di assonanze, el dia del diez, o del diaez, come i tifosi del Milan hanno ribattezzato, il loro nuovo numero 10 dopo l’alto tradimento di Hakan, passato dall’altra parte della città, non senza creare polemiche.Avevamo già confrontato i numeri dell’ex e dell’attuale numero 10 rossoneri, ma la particolare ed emblematica data odierna offre un’occasione imperdibile per aggiornarli. Dopo il suo approdo all’Inter,ha continuato la sua carriera sulla falsariga degli anni al Milan: qualche grande partita in mezzo a tanti passaggi a vuoto.. In termini di percentuali,. Totalmente opposta è invece stata la parabola diche, liberato dall’addio del turco, è letteralmente esploso conQUESTI SONO I NUMERI, MA PER VOI CHI FRA BRAHIM E CALHANOGLU È IL MIGLIOR NUMERO 10?