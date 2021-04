Non è una rincorsa, come è sempre successo in passato. Ma è una. Tutti - atleti e spettatori - carichi di affanno e, ma anche di. E ogni giorno: molte preoccupazioni, poche certezze.. E’ partita da Fukushima il 25 marzo, anche se ad accompagnarla non c’è nessuno. Una marcia di avvicinamento seguita in streaming, come tutta la vita che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno segnato dalla pandemia.. Il nome resta lo stesso. Come a voler fermare il tempo, come se un anno non fosse passato.Questioni di merchandising. In ballo ci sono miliardi di diritti televisivi: impossibile rinunciarvi.Il budget è aumentato spaventosamente, il comitato organizzatore ha trovato nuovi sponsor in corso d’opera.. Tutto - questo è sicuro - avrà un tono dimesso e ci apparirà dentro una bolla. In Giappone i numeri della pandemia fanno paura. Il Paese ha approvatoEppure:. Il Villaggio Olimpico sarà blindato, gli atleti verranno trattati. Sono attesi 11.000 atleti da tutto il mondo. Sono già stati avvisati: niente gite in città, dovranno rimanere nella loro palazzina. Tampone ogni quattro giorni. Già attrezzata una palazzina-hotel con 300 camere per gli atleti contagiati, in modo da isolarli.: furono 314 gli azzurri che gareggiarono in Brasile.. Sarà la quinta Olimpiade per la Divina, Federica Pellegrini; la prima per Larissa Iapichino.Ci saranno atleti russi, ma senza bandiera:. Molto probabilmente non vedremo grandi record o prestazioni memorabili. Non bisogna dimenticare che gli atleti - tutti - arriveranno a questi Giochi dopo un anno di lockdown, dopo una stagione di restrizioni, dopo mesi e mesi senza gare, settimane passate ad allenarsi in maniera casalinga., ma per l'intera umanità. Una piccola luce la custodisce la mascotte ufficiale. Si chiama Miraitowa e il nome unisce le parole “futuro” e “eternità”. Tokyo 2020, dunque. 23 luglio-8 agosto: due settimane per provare a ritrovare un po’ di normalità. Tutti i Giochi su Eurosport, la Rai ha diritti per circa 200 ore di gare. Ci sono anche le, che si terranno dal 24 agosto al 5 settembre. Poi sarà la volta di Parigi 2024 e di Los Angeles 2028, nella speranza che il mondo - cambiato - sia tornato quello di prima.