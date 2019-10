La passione per il calcio non conosce ostacoli né confini. Chiedetelo a Bruno Romagnoli, tifoso nerazzurro che domenica ha compiuto gli anni a San Siro. Un compleanno speciale, celebrato da Zanetti, Corso e i quasi 70 mila presenti in tribuna, che hanno applaudito la tenacia, l'amore e la forza del signor Bruno, che ha festeggiato 100 anni. Questa la storia che suo figlio Alberto ha raccontato al Corriere di Romagna.



"Ne avevo parlato con il presidente dell’Inter Club, Oreste Lugaresi. Sabato ho caricato mio padre sul pullman e siamo partiti per Milano – racconta Alberto Romagnoli –. Grazie al club siamo entrati negli uffici dello stadio. Siamo stati accolti da Mario Corso. Ha scherzato con mio padre sull’età. Poi l’hanno mandato in campo. Ad attenderlo c’era Javier Zanetti. Gli hanno consegnato una maglia con il suo nome e il numero 100. Lo speaker ha annunciato il suo nome, lui l’ha indossata. Ho alzato lo sguardo e ho visto mio padre sul maxi schermo dello stadio. Ho sentito l’ovazione del pubblico e gli applausi. Lui era divertito, io a dire la verità mi sono commosso".