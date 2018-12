Ascoli 1 Spezia 0 100 goal in @Lega_B per #Ardemagni #ASCSPE pic.twitter.com/JbzOE3hXkx — Ascoli Calcio 1898 FC SpA (@ascolicalciofc) 1 dicembre 2018

. Bastano 46 secondi a Matteoper centrare due obiettivi con una zampata: la rete che apre il match per il suo Ascoli contro lo, vinto 3-1, ed esultare per la centesima volta nel campionato cadetto. Arrivato in estate, dopo il fallimento dell'Avellino, l'attaccante scuolaè dovuto passare da qualche difficoltà e un infortunio di troppo in questo inizio di stagione. Ma ora.... Ha esultato come, Matteo. Lo ha fatto settimana scorsa in un derby, sentito, come quello contro il Pescara: pallone che vaga in area trasformato in colpo sotto con gol per il 9 bianconero., il pallone che bacia i bomber finisce dalla sue parti: gol e partita stappata.- Dopo una stagione difficile, l'è ripartito ambizioso e, con i tre punti di oggi, occupa l'ottavo posto in classifica, ultimo utile per i playoff. Il patronha deciso di colmare la sua fame di piani alti puntando sul classe '87, che ora lo ripaga: due gol nelle ultime due e quando segna lui non si perde mai. "Attendiamo il centesimo gol del bomber", le parole di ieri di@AngeTaglieri88