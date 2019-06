Sulla fascia va che è una bellezza e quando parte non lo prendi più. Su e giù, su e giù. Senza stancarsi mai. Simone Pinna è pronto per il salto con il Cagliari dopo le ultime tre stagioni da titolare in prestito a Olbia. Terzino destro classe ’97, più di cento presenze in Serie C e la voglia di mettersi in vetrina. Maran se l’è studiato da vicino nell’ultima amichevole tra le due squadre un mese fa nella quale Pinna è stato uno dei migliori in campo, e valuta se inserirlo in rosa per la prossima stagione. Un sogno per lui, cresciuto da sempre con i colori rossoblù sulla pelle e nel cuore. Qualità da vendere e voglia di emergere, lo sa bene la società che punta su di lui per il futuro. Figlio della Sardegna come Barella (hanno giocato insieme negli Allievi), l'unico insieme a Cotali ad essere rimasto in Serie C per tre anni di fila.



L’OCCASIONE – Adesso può essere il momento giusto per riportare Simone Pinna alla base, anche perché nel suo ruolo è sempre più probabile l’addio di Darijo Srna che ha rifiutato una proposta di rinnovo e sta valutando un’offerta dell’Hajduk Spalato (QUI i dettagli). Sliding door di mezza estate per il terzino, che andrà in ritiro con il Cagliari e si giocherà tutte le sue carte. Per lui garantisce Francesco Pisano, uno che da quelle parti conoscono molto bene perché lì è cresciuto e ha giocato più di dieci anni. Oggi Pisano è il capitano dell’Olbia e si coccola il suo pupillo dandogli consigli e suggerimenti.



IL PERSONAGGIO – 100 km per inseguire un sogno. Zeddiani-Cagliari andata e ritorno, tutti i giorni. Pinna (nella foto in alto, credit: olbiacalcio.com) viveva insieme alla famiglia in questo piccolo paesino di mille abitanti in provincia di Oristano, dove ha iniziato a tirare i primi calci sotto casa tra sogni e speranze. Oggi è un terzino moderno che attacca a tutta fascia, grande esplosività e buon piede. Modello? João Cancelo. Niente paragoni però, Simone va avanti per la sua strada con umiltà e testa sulle spalle. Pinna corre sulla fascia e verso il futuro, Maran lo valuta: può essere lui il primo ‘acquisto’ rossoblù.

