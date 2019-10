Dalle parti di Madrid i record li ha battuti tutti lui, il fenomeno portoghese con il 7 sulla schiena; ai suoi compagni ha sempre lasciato solo le briciole. Ma ora che Cristiano Ronaldo è andato a fare il cannibale altrove il resto delle merengues prova a prendersi i giusti meriti e a togliersi qualche sassolino dalla scarpa: Benzema, tanto per dirne uno. Il francese contro il Granada ha segnato il gol dell'1-0 dopo solo 2 minuti accumulando così 100 partite in gol al Bernabéu (73 partite nella Liga, 19 in Champions, 7 in coppa del Rey e 1 in Supercoppa spagnola).

Il 9 in maglia blanca ha totalizzato 135 gol al Bernabéu in 11 stagioni al Real.