Quella di domani contro il Parma sarà per Paulo Dybala la presenza numero 100 in Serie A con la Juventus, come ricorda La Gazzetta dello Sport. Lo scenario rispetto a un anno fa è cambiato, anche per il fattore Ronaldo: nell'estate 2017 dopo due giornate di campionato Dybala aveva già messo a segno cinque reti, da aggiungere alle due in Supercoppa. Adesso, per riprendersi il suo posto dopo la sosta ai box in panchina contro la Lazio, sarebbe disposto anche a sacrificare il gol in cambio di un assist al fuoriclasse portoghese.



I rapporti tra i due, come sottolineato dal quotidiano rosa, sono infatti proficui. Il desiderio di giocare con Ronaldo, infatti, ha silenziato per lui il suono di eventuali sirene europee. I dati raccontano che in 99 partite di A in bianconero l'argentino è andato a segno 52 volte, prendendo parte attiva a 73 gol totali. Si piazza sul podio dei livelli di efficienza di due big del passato: nelle prime 100 in bianconero Platini aveva esultato 59 volte, Baggio 57. Del Piero però solo 32.