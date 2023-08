Tanti auguri ache festeggia oggi i suoi, preferendocon la stessa classe con cui ha giocato e vinto tutto. Perché Rivera non è stato soltanto un predestinato che, il 2 giugno 1959,con la maglia dell’, incominciando a sfidare proprio l’Inter, prima rivale della sua grande carriera., dimostra in fretta il proprio valore, economico e tecnico, segnando ilcon la maglia rossonera, il 6 novembre 1960, a Torino, battuta 4-3.Capelli a spazzola, aria timida fuori, ma grande personalità in campo, prima ancora di diventare famoso Rivera, ma siccome non ha un gran fisico il più famoso giornalista dell’epoca,stuzzicando così il suo grande orgoglio. Perché a lui basta una finta per spiazzare gli avversari che cercano di fermarlo tirandogli la maglia e soprattutto gli basta un lancio in profondità per smarcare gli attaccanti che ha davanti, ai quali si sovrappone volentieri con le sue accelerazioni concluse spesso con tiri imparabili.un giocatore con le sue caratteristiche, mentre alloracon la sua classe. Il più classico dei numeri dieci, quindi, quando quella maglia veniva indossata dai giocatori migliori, come lo sono stati dopo di lui Baggio e Totti, i più simili a Rivera, anche se, per quello che ha vinto e per la continuità con cui ha vinto. Senza dimenticare il fatto che Rivera, oltre a mandare a rete tutti i compagni che hanno avuto la fortuna di giocare al suo fianco, ha segnato molti gol, come invece non sanno più fare i centrocampisti di oggi.Capace di vincere ilesaltando il Milan di Rocco quando non ha ancora diciannove anni,. Nessuna squadra italiana aveva mai conquistato la coppa dei Campioni, allora riservata alle squadre che avevano vinto i rispettivi campionati in Europa, ma Rivera avvolto in un impermeabilino grigio vicino a capitan Cesare Maldini,tocca poi a lui sollevare la primacontro l’Amburgo, nello stesso anno in cui festeggia anche il. Ma soprattutto è lui a sollevare la, a Madrid dopo il trionfale 4-1 contro l’Ajax del primo Cruijff. Rispetto a sei anni prima, nel Milan del bentornato Rocco dopo una parentesi al Torino, sono rimasti soltanto lui e Trapattoni ed, che rimane ancora oggi l’unico italiano capace di realizzare tre gol in una finale. A quel punto sulla torta con lo scudetto e la coppa dei Campioni manca soltanto la ciliegina sfuggita in precedenza: laE così, dopo essere stato il primo a vincere una coppa dei Campioni con una squadra italiana, in quel magico 1969. Eppure, malgrado sia considerato il numero uno in Europa, e campione d’Europa in carica con la Nazionale,in Messico, dove segna il, il destro in corsa che vale ilnella semifinale contro laCostretto a giocare soltanto gli ultimi inutili 6’ nella finale contro il Brasile, ma sempre titolarissimo nel Milan, continua a dare il meglio di sé in maglia rossonera dimostrando anche la sua confidenza con il gol perché, arrivando a quota 17 in 30 partite, alla pari con due attaccanti di ruolo come Pulici e Savoldi. Purtroppo per lui e per il Milan quel campionato si conclude con ladove i rossoneri, quattro giorni dopo aver conquistato la coppa delle Coppe, perdono uno scudetto che sembrava già vinto., quando il presidente Buticchi parlando con il suo collega Pianelli del Torino ipotizza uno scambio con Claudio Sala, Rivera, polemizzando con il nuovo allenatore Marchioro che vorrebbe spostarlo all’ala con il 7 sulla schiena. E così, dopo altri contrasti con Giagnoni che vorrebbe consideralo come gli altri, ritrova la serenità conche crede ciecamente in lui come Rocco. E proprio con Liedholm, quello della tanto sospirata stella in cui Rivera manda nove volte in gol anche un terzino come Maldera. Una stella dedicata a Rocco, morto pochi mesi prima, festeggiata il 6 maggio 1979 dopo lo 0-0 a San Siro contro il Bologna, in cui Rivera prende il microfono in mano prima della partita per convincere gli spettatori a lasciare il secondo anello chiuso per i lavori in vista dell’Europeo 1980, perché in caso contrario non si sarebbe giocata la partita e il Milan avrebbe rischiato la sconfitta a tavolino. Una prova del, convinti di rivederlo la stagione successiva in coppa dei Campioni.Malgrado gli acciacchi che nell’ultima stagione lo avevano costretto a lasciare spesso a Bigon la maglia e la fascia di capitano, Rivera parte con i compagni per la. L’ultima tappa è in programma ila Mendoza, in Argentina, dove vive Mumo Orsi oriundo campione del mondo nel 1934 con l’Italia di Pozzo che saluta Rivera definendolo “uno dei più grandi di sempre”., sotto gli occhi di tre inviati italiani: chi scrive e scriveva allora per la “Gazzetta”, Gino Bacci per “Tuttosport” e Aldo Pacor per il “Corriere dello Sport”, testimoni inconsapevoli di una. Un segno del destino perché nel 1974 in Germania Ovest, in un altro giorno di giugno e proprio contro l’Argentina, al suo quarto Mondiale aveva disputato l’ultima delle sue 60 partite (con 14 gol) in Nazionale. Al ritorno in Italia, infatti, il capitano neo campione d’Italia annuncia in una conferenza stampa, tra la sorpresa generale, che smette di giocare. Sono passati vent’anni esatti dal suo esordio in serie A e per lui,, incominciano nuove carriere in giacca e cravatta, nel calcio e nella politica. Anche se per tutti Rivera rimarrà soprattuttoUn dieci che oggi si moltiplica per otto, con tanti auguri per lui e tanta nostalgia per chi lo ha visto giocare.