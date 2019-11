Ieri, il Barcellona, ha compiuto 120 anni, in quanto venne fondato il 29 novembre del 1899 da Joan Gamper. Questo il messaggio di auguri di Lionel Messi, capitano e simbolo dei blaugrana: "Congratulazioni al Barcellona per il 120° anniversario del club. Sono orgoglioso di far parte della tua grande storia". Non solo la Pulga, però, ha mandato messaggi di auguri al club.



Anche Ronaldinho, l'altro grande numero 10 della storia recente del Barcellona, fa gli auguri ai catalani: "Congratulazioni Barcellona! E' un onore far parte di una storia cosi grande e bella". E anche Rivaldo manda un messaggio: "Auguri Barcellona per i tuoi 20 anni. Ti sono grato per avermi fatto parte della tua storia".