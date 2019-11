Una serie di iniziative speciali per una festa indimenticabile. In casa Lazio ci si comincia già a preparare al120esimo anniversario della nascita del club. A partire dal busto in marmo bianco del fondatore, Luigi Bigiarelli: un'intuizione di Lotito, come riporta Cittaceleste.it, che lo vuole in Piazza della Libertà, al centro di Roma, dove la Lazio è nata.



LA LAZIO FESTEGGIA - Non solo: verrà presentato il centro sportivo di Formello in tutto il suo splendore doopo i lavori di ristrutturazione. E ci sarà anche un restyling: a Riad, in Arabia Saudita, contro la Juventus, la maglia della Lazio avrà un nuovo logo, e due sponsor, davanti e dietro. Si lavora anche per il terzo sulla manica: tantissime novità, con tanto di francobollo celebrativo che sarà emesso da Poste Italiane.