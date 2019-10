C'è anche il nome dell'attaccante del Torino Simone Zaza nell'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua a Vetere che ha portato all'arresto di 13 persone (8 sono in carcere, 5 ai domiciliari) per la compravendita di patenti di guida. Il calciatore viene nominato nel corso di un'intercettazione telefonica che coinvolge due indagati, Giuseppe Ferraro e lo zio Silvestro, titolare di un'autoscuola di Marcianise e in contatto con alcuni funzionari della Motorizzazione civile di Caserta.



Zaza, che non ha mai conseguito la patente, avrebbe promesso nel 2015 7.000 euro pur di essere inserito in una sessione d'esame e superarlo: “Fammi fare, tengo un calciatore di pallone della Juve, ha detto che mi dà settemila euro, fammelo fare” dice Giuseppe Ferraro allo zio Silvestro. “Di dov’è?” chiede lo zio. “Di... Zaza, quello che ha segnato ieri sera”, risponde il nipote. Lo zio, si convince: “Eh, piglia portalo, lo facciamo...”.



In realtà, Zaza non si è mai presentato nella sede della Motorizzazione di Caserta, dove la polizia aveva predisposto cimici e microcamere per ottenere le prove della frode e del fatto che i soggetti indagati falsificassero i test. Nei mesi successivi, iniziando a sospettare di essere nel mirino delle forze dell'ordine, queste persone avevano notevolmente ridotto le proprie attività illecite.