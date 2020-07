Al termine di un infuocato weekend di trattative, dove non sono mancati accesi scontri e divisioni,. Poco più di duecento miliardi a disposizione del nostro paese per rilanciare l’Italia e la sua economia. Se è sembrata difficile la partita appena chiusa in Europa, ancora di più lo sarà quella che si svolgerà a casa nostra in autunno.Come riporta stamani Il Corriere della Sera, sembra che un piano (vago a dirla tutta) l’esecutivo l’abbia già tirato fuori.. In un paese storicamente e letteralmente diviso in due, dove l’Alta Velocità finisce a Salerno e la disoccupazione tra Nord e Sud può variare anche del 70%, indietro di vent’anni su tecnologia e istruzione, non dovrebbe essere difficile capire le priorità e spendere quei soldi. Ma la logica della politica non sempre collima con quella della ragione.. E’ lecito immaginare quindi un autunno politicamente caldo, più di quanto non lo sia normalmente.. L’Europa ha fatto il suo, che poi è molto vicino a quello che gli abbiamo chiesto noi italiani. Ora è tempo di piani, ma anche di scelte, perché ogni progetto che si svilupperà grazie a questi fondi segnerà la differenza tra chi siamo stati e chi vogliamo diventare.