Aspettando che Ramsey arrivi in Italia a vestire la maglia della Juventus, sempre i bianconeri nella loro storia hanno ingaggiato altri due gallesi. Negli anni'80 arrivò il centravanti Ian Rush dal Liverpool, non lasciando peraltro particolari tracce, e una trentina di anni prima, dal Leeds, arrivò, lui sì rimasto impresso per sempre nella memoria collettiva juventina.Estate 1957, l'estate della rinascita juventina, l'estate della nuova Juventus del “Dottore”., tanto che Gianni Agnelli aveva lasciato il timone del comando al fratello Umberto, appena ventunenne.. I due con Boniperti, il grande condottiero bianconero, formeranno un trio d'assi che accompagnerà la Juventus, quella Juventus che Bruno Bernardi soprannominerà “dei tre re” come ricorda Nicola Negro nel suo splendido La Juventus del dottore, di nuovo allo scudetto, lo scudetto della prima stella.Nato a Swansea la vigilia di Natale del 1931 da umile famiglia,. Come è capitato a tantissimi altri grandi campioni di quel periodo, il calcio si trasforma nella occasione di riscatto e salvezza per il giovane John, che inizia a dare calci al pallone nella squadra giovanile della sua città.Contemporaneamente assolve al servizio militare come carrista a Darlinghton, un centinaio di chilometri da Leeds, dopo alcuni mesi viene aggregato alla compagine sportiva e può dunque godere ogni settimana di tre giorni di licenza per poter continuare a giocare con il Leeds.. Ma non è il suo mestiere, non è la sua aspirazione. Il maggiore Gordon aggrega Charles alla Nazionale Militare e da quel momento nella sua vita non ci sarà altro che il football. Tanti i ruoli ricoperti da Charles nei primi anni di carriera: mediano, stopper addirittura terzino e – ovviamente – centravanti. Ed è quello il suo ruolo, quando negli anni'50 prende a segnare a raffica nel campionato inglese. Con la maglia del Leeds saranno 150 le reti in quasi 300 partite. Nel 1950 fa il suo esordio con la maglia della Nazionale del Galles in una partita contro l'Irlanda e sempre con la sua Nazionale parteciperà ai Mondiali svedesi del 1958.Fisico possente, alto e muscoloso, spalle forti e larghe, Charles viene soprannominato “il gigante buono” perchè per essere un gigante lo è davvero, ma in quella corazza di “omone” batte un cuore altrettanto grande. Charles, consapevole forse della forza del suo corpo ha paura di poter far male agli avversari e in campo è esemplare, non risponde mai ai falli che gli altri giocatori gli fanno per cercare di fermarlo. Tanti sono gli esempi e gli aneddoti che lo testimoniano,. Eppure Charles passa alla storia anche per un suo schiaffo, rifilato non ad un avversario bensì ad un suo compagno di squadra, e che compagno! Nientemeno che ad Omar Sivori. Durante una partita contro la Sampdoria l'argentino si fa espellere e si scaglia contro l'arbitro, interviene Charles per calmare Sivori e gli rifila un ceffone. Sivori non reagisce, incassa e se ne va, tanto è il rispetto che Omar nutre per il gallese. Tante reti segnate sì, ma anche tanto coraggio e tanto amore.Resta alla Juventus cinque anni, poi sua moglie decide che è ora di ritornare in Patria e Charles a malincuore saluta la Juventus con la quale aveva vinto tre scudetti, due Coppe Italia e messo a segno più di 100 reti. Nessuno alla Juventus si scorderà del gigante buono gallese, neppure quando avrà problemi economici e di salute.. La decisione in fondo non è sua, fosse per lui resterebbe a vita. La decisione è di sua moglie.che lo guida e lo condiziona spesso nelle scelte: John era pronto a firmare il rinnovo con i bianconeri ma Peggy è irremovibile, occorre tornare a casa, i bambini devono crescere in Gran Bretagna, non in Italia.Torna dunque al Leeds, ma solo per poco: la nostalgia per l'Italia dopo pochi mesi lo fa firmare un contratto con la Roma per l'ultima parte della stagione 1962/63, altri litigi con la moglie, quindi il definitivo rientro in Galles.John ama Peggy, ma il loro rapporto diventa impossibile. Beve Charles, forse troppo, a rotoli ci finisce il matrimonio e la gestione di un pub. I soldi sono pochi, la sdalute traballa.nel secondo tempo della sua vita sino al triplice fischio, all'alba del 21 febbraio 2004, a seguito di un problema cardiaco.