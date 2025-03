"15 disponibili, mi serviranno i Primavera": Inter, chi sono i ragazzi che Inzaghi ha chiamato in causa

Simonesi vede costretto a pescare dalla Primavera. Dopo la vittoria 2-1 sull'Udinese con tanto di brividi nel finale, il tecnico dell'ha ammesso in conferenza stampa: "Oggi avevo 15 giocatori di movimento a disposizione, 10 più i 5 subentrati, e dei ragazzi della Primavera che dovranno darci una mano".L'ex allenatore della Lazio si riferisce, nella fattispecie di ieri, al difensore Christos, al centrocampista Thomase all'attaccante Mattia- 19 anni, greco, difensore centrale che sa giocare sia a 4 che a 3 ed è mancino di piede. Dotato di un fisico importante (186 cm), ruvido quanto basta negli interventi, ha studiato e imparato l'italiano per integrarsi più in fretta. L'Inter l'ha preso dalle giovanili dell'Atromitos, la quarta squadra di Atene, prima in prestito nel 2022 e poi a titolo definitivo nel 2022.

- Visto da Roberto Samaden, è arrivato dal Renate come Under 14, negli anni della grande collaborazione tra i due club. Ha svolto l’intera trafila in nerazzurro, facendosi apprezzare sia come ragazzo che come calciatore. Centrocampista dotato di un gran bel motore e di discreta qualità, negli anni ha sempre realizzato molti gol e un po’ ricorda Nicolò Barella come tipo di calciatore, chiaramente con le dovute proporzioni. Tra le sue specialità, il gol dalla distanza. Berenbruch è “l’esperto” del gruppo Primavera, l’uomo guida per i suoi compagni nella posizione di mezzala assaltatrice. Nonostante le offerte per andare a giocare, in estate ha scelto di non partire e di giocare ancora un anno in nerazzurro, venendo ricompensato con l'esordio coi grandi in Champions League.

Arrivato a Milano nel mercato estivo del 2020 dal Pordenone, Spinaccè ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell'Inter segnando 35 gol e anche nelle selezioni nazionali dell'Italia dall'Under 16 all'Under 19 passando dall'Under 17 e dall'Under 18 totalizzando 4 reti in azzurro. Blindato con un rinnovo di contratto a febbraio, molti lo paragonano al centravanti dell'Udinese Lorenzo Lucca