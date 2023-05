(Alessandro Bassi è anche su

, tra sfide che hanno deciso campionati e coppe europee, infiammando le rispettive tifoserie. Per quanto riguarda il campionato, questa lunga storia di sfide tra bianconeri e rossoneri ha un inizio bizzarro, ma che bene rappresenta ciò che era il football dei pionieri.. Come bene sappiamo le prime edizioni del campionato hanno visto la partecipazione di poche squadre e questo non deve sorprendere: il calcio tra il XIX e e il XX secolo stava muovendo i suoi primi passi in Italia e piano piano nascevano le prime società che praticavano, tra gli altri sport, anche il gioco del calcio.: le prime tre edizioni le ha vinte il Genoa che si è portato a casa definitivamente anche la Challenge Cup offerta dal Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, una magnifica “insalatiera” d'argento forgiata dall'orafo Domenico Cravero.mitico presidente-giocatore dei genoani che mette in palio un nuova coppa che manteneva lo stesso regolamento: sarebbe andata definitivamente a chi l'avesse vinta per tre volte, anche non consecutive.: due squadre di Torino – la Juventus e la Società Ginnastica – il Milan e i campioni in carica del Genoa per i quali il regolamento di quell'anno prevedeva l'accesso diretto in finale.Il campionato inizia il 14 aprile con la netta vittoria della Juventus sulla Società Ginnastica per 5-0 nell'eliminatoria Piemontese, successo che garantisce ai bianconeri il diritto di partecipare alla semifinale lombardo-piemontese contro il Milan. Per quel che riguarda il Milan, la stessa domenica gioca una partita contro il Mediolanum, incontro che ha – tra gli storici – creato qualche grattacapo: amichevole o sfida di campionato? Tutto farebbe pensare che si sia trattata di semplice amichevole, tenuto conto del fatto che al campionato le iscritte furono 4. Tant'è, per quel che qua ci interessa, la semifinale verrà giocata tra Juventus e Milan, a Torino., ma quella domenica in Piazza d'Armi non si giocò. Il motivo lo si legge nel numero di quella stessa domenica de La Stampa: “(...) Un telegramma da Milano all'ultimo momento ci annuncia che, non potendo alcuni giocatori del quest'ultimo Sodalizio intervenire oggi a Torino, il match si effettuerà in una prossima domenica”.. La richiesta del Milan, in realtà, non deve stupire più di tanto se la caliamo nel giusto contesto storico. Siamo pur sempre nel 1901, al gioco del calcio in Italia si gioca, più o meno, da una quindicina di anni; la stessa Federazione è nata da soli quattro anni e anche il campionato lo si gioca da altrettanto:. I regolamenti non sono ancora così rigidi come diverranno qualche anno più tardi e la cavalleria domina e norma le attività calcistiche.. Il Milan chiede di spostare la partita per l'indisponibilità di alcuni giocatori e la Juventus accoglie la richiesta, rinunciando alla vittoria per forfait.Sul campo della Juventus in Piazza d'Armi a Torino si gioca quindi il 28 aprile alle 15 la partita di semifinale il cui ingresso – si legge sempre da La Stampa del 26 - “sarà gratis e per invito”.Per i bianconeri vanno a segno Donna e Malvano, mentre per il Milan segna una doppietta Negretti e una rete Kilpin. Insomma, nomi importanti dei primissimi anni di storia di entrambe le società. La Stampa del 29 aprile così racconta l'incontro:“In Piazza d'Armi, dinnanzi a numeroso pubblico, ebbe luogo la gara semifinale per il campionato italiano di football. Erano di fronte la squadra della Juventus di Torino e il team del Cricket and Football Club di Milano. Il match si svolse interessante ed ordinato sotto la direzione del signor Nasi”.