Alla vigilia del quarto anniversario della marcia fascista su Roma, ormai il regime aveva svelato la sua natura totalitaria modificando strutturalmente ogni apparato statale. Non solo.. Da quel momento tutto il Paese viene sottoposto ad una progressiva fascistizzazione dalla quale non resta immune neppure il calcio, che nell'estate del 1926 viene profondamente riformato attraverso quella che poi passerà alla storia come “Carta di Viareggio” e della quale abbiamo già in passato avuto modo di parlare.Eppure quell'rimarrà nella storia per altri due momenti che nulla c'entrano tra loro ma che curiosamente quasi vanno a sovrapporsi nel calendario.Mussolini da un punto di vista strettamente agiografico era idolatrato dalle folle che lo amavano e amato dalle donne alla follia.Eppure, alcune sacche di resistenza – pare anche interne al Partito stesso – continuavano ad essere vive evuoi per una mira imprecisa, vuoi per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine.In quegli stessi anni di ascesa vertiginosa della dittatura fascista,Nell'estate del 1923 la Famiglia Agnelli diventa proprietaria della Juventus e la storia bianconera sterza per sempre. Prima viene modernizzata la struttura societaria, poi si passa ad una massiccia ma mirata campagna di rafforzamento della squadra che nel giro di tre anni porta la Juventus a vincere lo scudetto, 21 anni dopo la prima vittoria, quella lontanissima dei pionieri del 1905.Il primo allenatore “vero” nella storia della Juventus. Da calciatore vince campionati nelle file della forte MTK Budapest e incontra pure la Nazionale italiana nel maggio 1910, quando l'Ungheria batte l'Italia 6-1 anche con una rete segnata da lui.. La Juventus cambia passo e nella stagione 1925/26 si qualifica per la prima volta alla finale della Lega Nord, dove incontra il Bologna. Le due partite terminano entrambe in parità e quindi viene fissato lo spareggio per il 1°agosto, a Milano. Tre giorni prima il dramma si abbatte in casa bianconera.E già, Mussolini. Non ce lo siamo scordati. Siamo dunque alla fine di agosto del 1926, l'Alba ha perso ancora una volta lo scudetto e nel frattempo è entrata in vigore la riforma calcistica di Viareggio.L'iter è lungo, difficile e non privo di frizioni.Da lì a pochi mesi nascerà l'A.S. Roma. Neppure il tempo però per Mussolini di congratularsi con la neonata società capitolina attraverso un messaggio del 10 settembre che il giorno successivo c'è qualcuno che prova ancora una volta a farlo fuori.Mussolini non perde tempo ed appena arriva a Palazzo Chigi si affaccia sul balcone e improvvisa un comizio nel quale attacca duramente la Francia, che vede come la mandante dell'attentato, mentre tutti gli organi di stampa e non solo si affannano a rendere le servili felicitazioni per lo scampato pericolo.che per mezzo del suo presidente, il fascista bolognese Arpinati, si affretta a mandare un telegramma ripreso il giorno dopo da La Gazzetta dello Sport:“Federazione Calcistica commossa esecrando attentato sacra vita dell'Eccellenza Vostra riafferma devozione profonda atleti italiani pronti difendere ogni costo voi Duce per maggiori fortune della Patria.”Ricapitolando. A Roma un anarchico proveniente dalla Francia fallisce un attentato al Duce, Mussolini formalmente attacca la Francia e la F.I.G.C. assieme a tutto il corporativismo gli si stringe attorno spronando – parole de La Gazzetta dello Sport – la popolazione italiana “ a proteggerlo perchè egli è la salvezza d'Italia. E i suoi nemici, nelle vie e nelle case, vanno ghermiti e puniti, inesorabilmente”. Insomma, un quadretto niente male.In tutta questa sarabanda,. La tragica morte dell'allenatore ungherese non ha ovviamente avuto ripercussioni soltanto sul lato sportivo, c'è un drammatico vuoto che viene lasciato nelle vite dei famigliari più stretti e la Juventus non abbandona gli eredi, decidendo di organizzare in loro favore una partita, l'ultimo saluto a Karoly. La squadra torinese che scende in campo è da favola, una mezza Nazionale che sul campo regala divertimento e momenti di gran calcio. E a leggere i nomi dei giocatori non si fatica a credere alle cronache dell'epoca: Combi; Rosetta, Allemandi; Bigatto, Meneghetti, Aliberti; Libonatti, Munerati, Janni, Pastore, Torriani. Insomma, da leccarsi i baffi se non fosse che questi 11 campioni si sono riuniti per una circostanza tanto tragica. 5 a 1 finisce quella partita, tra applausi e commozione dagli spalti.