Tra le macerie lasciate dalla Seconda guerra mondiale la ricostruzione politica, sociale, economica e culturale degli Stati passa anche attraverso il gioco del calcio e le sue manifestazioni internazionali. Non sorprende, dunque, l'urgenza sentita sin da subito dalla FIFA di ripartire anche con laAnche lo sport ripartì e per quel che qui ci interessa, il massimo organismo internazionale del calcio iniziò da subito con il congresso del 1946 a gettare le basi per una veloce ripresa. Tra i vari punti di discussione in seno alla FIFA, uno centrale ed urgente riguardava le Federazioni appartenenti ai Paesi usciti sconfitti dal conflitto bellico. Tra i delegati molti erano del parere di escludere i Paesi sconfitti come già avvenuto al termine della Prima guerra mondiale. Rimet e i vertici della FIFA si opposero sempre a questa idea, perché, al contrario, credevano che il punto di forza qualificante della FIFA fosse la ricerca di una vera e compiuta unità del mondo calcistico. Non a caso nel 1946. In particolare il passo dell'URSS portava con sé opportunità e nuove questioni. La guerra fredda con i “blocchi contrapposti” tra Est e Ovest si fece sentire anche all'interno della FIFA, ponendo spesso il massimo organismo calcistico internazionale davanti a questioni diplomatiche non di semplice soluzione come, per esempio, la presenza di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese.in quanto nei due Paesi avevano cessato di esistere organizzazioni federali idonee a rappresentarli nel consesso internazionale. Altra questione, più delicata e più sfumata, era quella che riguardava l'Italia.che durò per tutto il 1945 e risolta solo con una forzatura diplomatica della Svizzera che giocò l'11 novembre del 1945 un'amichevole contro la Nazionale di Pozzo , mettendo così la FIFA difronte al fatto compiuto.Risolte, o quantomeno affrontate, molte delle questioni sorte con la fine del mondo prebellico, l'urgenza per la FIFA era quello di tornare a disputare la sua massima manifestazione mondiale., Paese che, lontano dalle macerie belliche europee, godeva di buona reputazione e che nel settembre dello stesso anno aveva promulgato la nuova Costituzione, che aboliva quella autoritaria di Vargas del 1937.. Ammesse di diritto Brasile e Italia, alle qualificazioni per la prima volta parteciparono le quattro Nazionali britanniche che si giocarono il “pass” per il Brasile nell'edizione del 1949/50 del Home Championship.– a rinunciare, così come rinunciò dall'altra parte dell'oceano l'Argentina, alle prese con la crisi scoppiata a seguito dello sciopero dei calciatori del 1948. La huelga dei calciatori aveva messo in ginocchio l'attività calcistica in Argentina paralizzandola. Nel 1948 i calciatori avevano avanzato richieste volte a migliorare la loro retribuzione, ma il netto rifiuto delle società aveva portato allo sciopero dei calciatori. Dopo alcuni mesi di stallo, le società decisero di far terminare il campionato ai ragazzini, mentre i migliori calciatori andarono verso lauti contratti in Europa e soprattutto in Colombia, nella squadra del Millonarios di Bogotà.Nel settimo creò il Maracanã, nel quale viene riportato un passo di un quotidiano di Rio de Janeiro della primavera del 1948: “Mancano poco più di due anni dalla data scelta per la partita d'esordio, e il tifoso si chiede: come vanno i preparativi? Purtroppo la risposta è tipicamente brasiliana: non vanno per niente”. Nonostante l'appoggio economico convinto del nuovo governo federale, i ritardi e le lungaggini furono notevoli. E anche le polemiche non mancarono:Comunque quello stadio alla fine venne costruito, il nome era Estádio Jornalista Mário Filho, ma il nome popolare con il quale sin da subito lo si indicò fu, la vincente dei quali si qualificava per il girone finale che avrebbe assegnato la coppa. Sì, per la prima – e unica – volta la fase finale non fu ad eliminazione diretta, bensì sostituita da un ulteriore girone all'italiana al termine del quale si avrebbe avuto il nuovo campione del mondo. La decisione fu fortemente caldeggiata dagli organizzatori per una mera questione economica: più partite tra le squadre migliori, più spettatori e quindi maggiori incassi.. L'Italia campione del mondo in carica e ancora alle prese con il “dopo” tragedia di Superga, uscì subito di scena, anche se l'eliminazione più clamorosa fu quella dei “maestri” inglesi. Alla prima partecipazione della sua storia, dopo aver vinto l'incontro inaugurale con il Cile, l'Inghilterra il 29 giugno andò incontro a Belo Horizonte alla sconfitta più clamorosa della sua storia, perdendo 1 a 0 contro i dilettanti degli Stati Uniti. Il risultato fece il giro del mondo, vi fu chi non ci volle credere e chi iniziò a vedere proprio con quel risultato calcistico non pronosticabile la rappresentazione del passaggio di potere economico, sociale, politico e militare dall'imperialismo britannico a quello statunitense che avrebbe segnato il secondo Novecento.della Coppa del mondo doveva ancora accadere., rifilò 13 reti alle due rappresentative europee e si preparava a vincere la coppa e tanto era sicuro del risultato finale che prima dell'ultimo incontro i calciatori brasiliani vennero premiati con un orologio sul quale era incisa la scritta “campione del mondo”.spettatori paganti e a circa altri 50.000 entrati di straforo, nel pomeriggio del 16 luglio 1950 andò in scena quel che non era creduto possibile. Sarebbe passata alla storia come il maracanaço,Nel silenzio irreale del Maracanã il Presidente della FIFA Jules Rimet si trovò da solo a vagare con la coppa in mano alla ricerca di un calciatore dell'Uruguay da premiare: la consegnò a Varela, ma non ci furono discorsi, né celebrazioni solenni e non fu suonato neppure l'inno.e che segnò il ritorno sul tetto del mondo dell'Uruguay, destinato però ad un successivo lungo periodo di declino.