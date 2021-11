(Alessandro Bassi è anche su

Quasi 60 anni fa,. Era la prima volta che l'Italia non partecipava alla fase finale del torneo, se si eccettua la prima edizione, quella giocata in Uruguay nel 1930, quando si decise di non partecipare per i costi ingenti del viaggio e per la difficile trasferta. Poi sarebbe arrivata la Svezia nel 2017., molti di essi in possesso di grande spessore tecnico, che sarebbero stati alla base di importanti successi delle squadre italiane nelle neonate competizioni europee quali la Coppa dei Campioni e la Coppa delle Città di Fiere.Ma se da un lato questa ostinata caccia al calciatore straniero impreziosisce il club, di contro finisce con l'inaridire i vivai, tutto a discapito della Nazionale.. Di errori in quegli anni a livello dirigenziale e federale ne vengono commessi tanti e i fasti degli anni'30 sembrano molto più lontani di quel che in realtà erano. Era accaduto un po' di tutto, nel frattempo. Una guerra mondiale sanguinosa e – restando sul piano squisitamente calcistico – la tragedia di Superga che aveva cancellato una squadra intera che quasi da sola costituiva l'ossatura della Nazionale. Si può ben dire che. Dunque, se le squadre della Serie A andavano a caccia di stranieri dimenticandosi di formare i calciatori nostrani, è altrettanto vero che altri errori vennero commessi in quegli anni. Innanzitutto tattico: ci si incaponì sull'utilizzo di – come venivano chiamati allora - “fini dicitori”, giocatori dal fisico non possente ai quali venivano date le chiavi del gioco ma che inevitabilmente pagavano dazio una volta che si andavano a misurare contro i muscolosi e prestanti giocatori delle altre nazionali. In più va detto che in quegli anni la Nazionale spesso e volentieri abusò degli oriundi, che costituivano una vera e propria legione. Alcuni di essi erano autentici fuoriclasse come Sivori, Schiaffino e Ghiggia, ma molti altri si rivelarono meteore e mezzi giocatori.Per le qualificazioni al campionato del mondo del 1958 l'Italia venne inserita nel girone 8 assieme a Portogallo e Irlanda del Nord. Il 25 aprile 1957 a Roma, pur non senza qualche difficoltà, gli Azzurri ebbero la meglio sui nord irlandesi per 1-0 ma un mese più tardi vennero travolti a Lisbona per 3-0 dal Portogallo, che nel frattempo aveva pareggiato in casa e perso a Belfast le due partite contro l'Irlanda del Nord. Nord irlandesi e lusitani comandavano il girone con tre punti a testa e l'Italia chiudeva la classifica con due, ma con una partita in più da giocare. Pochi giorni prima del Natale 1957 a Milano gli Azzurri si presero la rivincita sul Portogallo vincendo 3-0 e balzando in testa alla classifica: a quel puntoper staccare il biglietto per la Svezia.In realtà a Belfast l'Italia ci era già andata agli inizi di dicembre – prima di incontrare il Portogallo – ma all'incontro non venne dato valore ufficiale. Era accaduto, infatti, che l'arbitro designato, l'ungherese Zsolt, si era trovato bloccato all'aeroporto di Londra impossibilitato a raggiungere l'isola irlandese causa la fitta nebbia.e quindi la partita venne sì disputata ma come amichevole. Che poi di “amichevole” quella partita non ebbe nulla. Tutto ruota attorno ad un malinteso, creato ad arte oppure no dai nord irlandesi, che riguarda la ricusazione dell'arbitro Mitchell: per alcuni fu, come detto, il commissario FIFA a non acconsentire che un arbitro nord irlandese dirigesse la partita giocata dall'Irlanda del Nord, per altri, invece, fu la nostra Federazione ad opporsi. Probabilmente entrambe le ipotesi sono giuste, ma la stampa e il pubblico nord irlandese non la presero molto bene e quel giorno quella partita si trasformò in una battaglia di calci., Foni, il selezionatore azzurro, manda in campo una squadra sbilanciata in avanti piena di oriundi che nulla possono contro la prestanza fisica degli avversari e vengono surclassati o, peggio, scompaiono dal campo.. Gli Azzurri escono sconfitti per 2-1 e per la prima volta nella loro storia non riescono a conquistare l'accesso alla fase finale del Mondiale, quel Mondiale che vedrà nascere il mito di Pelè.