2 giugno è il giorno della Festa della Repubblica, la festa del tricolore con la bandiera verde-bianco-rossa che sventolerà forte in tutte le piazze d'Italia. E chi può unire meglio la passione del nostro popolo se non Carolina Stramore? Chi è? È la Miss Italia 2019, attualmente in carica ed è riuscita al momento della sua elezione ad unire tutto il popolo italico anche a livello calcistico.



Sì perché poco dopo l'elezione ha perfino confessato che la sua fede è divisa a metà fra la Juventus e il Napoli per familiari e fidanzato. Da nord a sud, tutti uniti al seguito della sua bellezza e dei suoi occhi che, letteralmente, abbagliano. Ecco alcune delle sue foto più sexy.