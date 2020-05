20 anni fa la Lazio tornava sul tetto d'Italia conquistando uno scudetto inaspettato, ma altrettanto meritato grazie alla sconfitta della Juventus sotto il diluvio a Perugia. La sera all'Olimpico si celebrò una grandissima festa con la madrina Anna Falchi che improvvisò un mini strip-tease rimanendo in reggiseno bianco al centro del campo. Immagini rimaste nella storia e che la bionda showgirl ha voluto rivivere ai microfoni di Radio Sportiva.



"Lo scudetto del 2000? Fu una gioia infinita perché la Juve non perdeva mai. Ci fu un'esplosione di gioia, inaspettata, anche se ci speravamo. Oggi la Lazio ha una squadra fortissima, motivata, con un gruppo unito e molto coeso. Inzaghi è un grandissimo allenatore, ama questa squadra e la conosce bene fino in fondo. Mi piace il fatto che è sempre stata una squadra umile, non si è mai montata la testa e non ha mai parlato di scudetto".



