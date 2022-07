Un esemplare professionista di se stesso.Una totale autoreferenzialità rispetto alla quale tutto il resto è un dettaglio. Comprese le società che lo pagano esosamente eTutto ciò era stato già abbastanza chiaro durantesenza che la società bianconera ricavasse dalle sue prestazioni ciò che si aspettava:E adesso la scena viene replicata in modo peggiorativo a. Dove questo signore di 37 anni, con ancora un anno di contratto in essere a 29 milioni di euro netti all'anno,. E dimenticando che se i Red Devils non la disputano è anche per demeriti suoi, che non è stato capace di dare alla squadra l'apporto che la squadra si aspettava.Altrimenti cosa lo prendi a fare un calciatore così costoso, ingombrante per lo spogliatoio e avanti con l'età?E invece niente, per il Manchester United la stagione 2021-22 con CR7 in squadra è stata da: 6° in Premier, eliminato al quarto turno di FA Cup, eliminato al terzo turno di Coppa di Lega, eliminato agli ottavi di finale di Champions. E su quest'ultimo dato, l'insuccesso nella principale coppa europea per club, bisogna soffermarsi.Il portoghese ha ottenuto con la maglia dei Red Devils lo stesso (modesto) esito che aveva raggiunto nelle ultime due stagioni juventine.delle sue personali potenzialità. Ma poi a Manchester ha ottenuto l'identico risultato, inConcludendo nella modestia un'avventura che era stata possibile grazie a un risultato (la qualificazione in Champions) ottenuto prima che lui arrivasse. Perché qui sta il punto:. Però lui fa i capricci perché vuole giocarla. Una fuga sprezzante dalla realtà e dalle responsabilità professionali.E proprio sul tema delle responsabilità professionali bisogna tornare per fare qualche considerazione e dire delle parole di verità.pretesi da tecnici e preparatori, nel sottoporsi persino alla crioterapia domestica per smaltire più in fretta la fatica. E a nessuno sorgeva il dubbio che facesse tutto ciò soltanto per se stesso, mica per le società che nel corso degli anni si sono svenate per pagarlo., che ha con le società di calcio per cui è tesserato un rapporto da joint venture. Lui deve macinare numeri e record soltanto per se stesso., tutte cifre che sovente viaggiano disallineate rispetto ai risultati delle squadre in cui gioca. CR7 gode e trionfa.(i calci di rigore sono tutti suoi, e in ampia quota anche le punizioni dal limite dell'area), ma poi magari vincono ciò che avrebbero vinto anche senza di lui, e perdono con lui in campo trofei che senza di lui avrebbero perso risparmiando.lui vince per la prima volta e unica volta la classifica dei cannonieri di Serie A, la Juventus con lui in campo interrompe il ciclo di 9 scudetti consecutivi. E dopo che lui se ne va sbattendo la porta, a campionato iniziato, la squadra di Allegri conquista una piazza in Champions mentre il Manchester United con lui in campo ne rimane fuori.Nemmeno lo stesso Manchester United, il cui neo allenatorelo aveva bellamente congedato facendo capire che, di uno così, i suoi meccanismi di squadra e di spogliatoio fanno volentieri a meno. Ma in questo momento i Red Devils devono tenere il punto:E Ten Hag si allinea. Se proprio deve tenerlo in rosa, lo terrà. E magari lo farà giocare in Europa League, con sua grande gioia.Dove i tifosi colchoneros, in seguito al suo passato madridista ePotrebbe anche prendere in considerazione lo Sporting Portugal, la squadra in cui è cresciuto e dove racconta di voler finire la carriera. Lì gli mettono a disposizione la possibilità di giocare la Champions. Ma dovrebbe ridursi lo stipendio di almeno l'80%.. Che brutta cosa non avere il senso del limite.