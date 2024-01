2024: un grande anno di calcio e Calciomercato

Renato Maisani

Eccoci. Dopo tanti anni alla guida dell'edizione italiana di GOAL, inizia la mia avventura come direttore di Calciomercato.com.



Siedo da ieri con immenso orgoglio sulla poltrona che è stata occupata fino a qualche giorno fa da Giancarlo Padovan, che ringrazio sentitamente e la cui 'Sveglia' continuerà a suonare sempre su queste pagine, e che in passato è stata occupata da professionisti del calibro di Xavier Jacobelli, Sandro Sabatini e Stefano Agresti, giusto per citarne alcuni.



Le notizie di calciomercato, italiano ed internazionale, rappresenteranno sicuramente il fulcro del lavoro quotidiano della Redazione, ma l'offerta che Calciomercato si propone di regalare ai propri lettori è quella di un sito in grado di essere sempre credibile, sul pezzo e al passo coi tempi.



Grazie alla collaborazione con gli altri portali facenti parte del network di Footballco, la copertura degli eventi calcistici - e del calciomercato - internazionale sarà intensificata, così come la produzione video e l'attività sui canali social, che in breve tempo saranno arricchiti da contenuti sempre più coinvolgenti ed accattivanti.



L'attenzione su quanto succederà sui campi - e nelle "sedi di mercato" - sarà sempre altissima, ma altrettanto fondamentale sarà per noi riuscire a raccontare tutto ciò che gravita attorno al gioco più amato dagli italiani che, inevitabilmente, giorno dopo giorno si trasforma. Il calcio è soprattutto uno sport, ma è anche intrattenimento e business: due aspetti del gioco che Calciomercato punta ad approfondire con sempre maggiore serietà ed attenzione.



Nelle ultime settimane del 2023 ho avuto modo di approfondire la mia conoscenza con una redazione giovane ma allo stesso tempo già esperta, motivata a tuffarsi in una nuova avventura con entusiasmo e curiosità. Come già accaduto fino ad ora, non mancheranno le opinioni divisive a cura di firme prestigiose né gli approfondimenti, ma ciò su cui punteremo con decisione sarà la volontà di rendere Calciomercato un sito sempre più in grado di rispondere alle curiosità e alle domande dei suoi tanti affezionati lettori.



Mi auguro che questo viaggio possa regalare a tutti, redazione e lettori, un costante confronto contraddistinto dalla passione per il calcio. E per il calciomercato. E che sia un felice 2024 per tutti!