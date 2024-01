20mila euro a ogni società dilettantistica che porta un giocatore tra i pro: il progetto

C'è una possibilità di unire tutti i club dilettantistici sotto un'unica campana. La missione di Football Academy è un progetto nel quale stanno lavorando da tempo: l'idea è quella dare una mano ai giocatori dilettanti a mettersi in mostra attraverso dei raduni organizzati per squadre professionistiche. Il progetto prevede un 'premio' di 20mila euro alle società dilettantistiche che porteranno ragazzi tra i pro, con l'obiettivo di permettere ai club di continuare lo sviluppo dei settori giovanili.



Il CEO Andrei Cosma ha presentato così l'iniziativa: "Sappiamo che anche le società dilettantistiche stiano attraversando un momento non facile e che comunque con la riforma dello sport e annullamento dei vincoli sportivi loro comunque perderebbero giocatori a fine anno molto validi. Noi vogliamo aiutare il mondo dilettantistico a 360 gradi e perciò anche le società che con 20.000€ potrebbero essere aiutate anche per 1/2 stagioni. Dobbiamo essere tutti uniti, Noi con il loro aiuto possiamo trovare nuovi giocatori da far emergere più facilmente nel calcio,farci conoscere sempre più, e grazie a sponsor e vari accordi di cui magari anche televisivi ricambiare aiutando le società con un piccolo grande aiuto. Chiediamo solamente che una volta erogato l’aiuto dei 20.000€ facciano un ringraziamento pubblico magari con un banner pubblicitario fornito da noi e che tifassero per noi e parlassero bene di noi per tutto il bene che vogliamo fare al calcio sviluppando questo progetto.



Saranno nominate, con i rispettivi loghi, nel nostro sito, tutte le società che sosterranno insieme a noi il mondo dilettantistico. Oltre 500 società si sono unite in pochi giorni al progetto. Per aderire al progetto lo staff Social Football Academy sta contattando tutte le società dilettantistiche sul territorio nazionale".