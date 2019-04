Oggi è il 25 aprile. Festa nazionale della Repubblica per l'anniversario della liberazione d'Italia (1945). Lo stesso giorno viene celebrato in Corea del Nord, ovviamente per un altro motivo: è la data di fondazione delle Choson inmin'gun, le forze armate comandate dal dittatore Kim Jong-un. Che hanno pure una squadra di calcio, chiamata per l'appunto April 25 Sports Club. Con sede nella capitale Pyongyang e vincitrice degli ultimi tre campionati nazionali, compreso quello di quest'anno.