Si giocava Crystal Palace-Manchester United, era il 25 gennaio 1995, esattamente 26 anni fa: fu il giorno in cui Eric Cantona rifilò il mitico calcio volante a un tifoso avversario, posizionato a ridosso del campo di Sellhurst Park, il 20enne Matthew Simmons.



LA LEGGENDA - Il francese, appena espulso, si avviò verso il tunnel degli spogliatoi. Simmons gli andò incontro e gli urlò: "Torna al tuo paese, francese bastardo!".. Cantona non chiese mai scusa, e nel 2011 disse in un’intervista rilasciata alla BBC: “Per alcuni forse è un sogno prendere a calci quel genere di persone“. Un episodio che è entrato nella leggenda e che rimarrà per sempre nella storia del calcio.