Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milan, Inter e Juventus avrebbero messo gli occhi sul difensore centrale del Lilla Tiago Djalò. Il portoghese, attualmente, è fermo ai box a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro, ma il rientro non è poi così lontano. Il contratto è in scadenza al termine della stagione e i dialoghi con la dirigenza per un possibile prolungamento sono fermi. Milan, Inter e Juventus rimangono in pressing, ma anche il Barcellona nelle ultime ore sta monitorando il difensore. Djalò nel suo passato vanta, anche, un'esperienza nelle giovanili del Milan, che lo ha poi ceduto al club francese come parziale contropartita nell'affare Leao.