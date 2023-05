Pochi gol, qualche scatto d’ira di troppo e un’espulsione nell’ultima gara. L’avventura al Galatasaray di Nicolò Zaniolo non è ancora decollata. L’ex Roma era partito con le marce alte ma sta trovando poco spazio e, in campo, non sta rispondendo alle attese che il colpo invernale di mercato aveva generato. Fuori dal campo invece l’italiano è, come ai tempi della capitale, un protagonista della cronaca rosa. Sono tanti i gossip che lo circondano e, dopo una frequentazione con Burcu Ozberk, famosissima attrice turca di soap opera, ora Nico è stato avvistato con Aleyna Kalaycioglu.



La nuova ragazza di Zaniolo è una stella di Survivor, è una cantante, è seguitissima sui social e, manco a dirlo, è una bellezza fuori dal comune. Bionda, acqua e sapone, è una sportiva e un'ex pallavolista. Queste le sue foto migliori nella nostra GALLERY .