Passata agli archivi la sesta giornata di campionato, la Serie C è scesa nuovamente in campo per il turno infrasettimanale, il cui match di cartello, quello tra, è stato giocato ieri con il successo degli etnei, che si sono imposti per 3-1 nel derby di Sicilia., però, è il caso della, costretta da un assurdo calendario a giocare addirittura tre partite in meno di una settimana. I granata, infatti, sono stati, sfida vinta col Potenza, sono tornatiper il turno infrasettimanale contro il Potenza.per i calabresi che sono stati i più penalizzati, da questo punto di vista, di tutto il campionato;nell’anticipo dell’ottava giornata per chiudere un trittico di partite racchiuse in appena sei giorni(5 partite in meno di 12 giorni).una Serie C che si dimostra ancora una volta non all’altezza dal punto di visto organizzativo e burocratico.Dopo tutto il caos estivo, che ha portato a rimandare oltremodo il sorteggio dei calendari e l’inizio del campionato, si è arrivati a questa situazione di disagio, nella quale, per recuperare il tempo perso a causa della, le squadre sono costrette a scendere in campo a ritmi fin troppo serrati. E questa è solo l’ennesima falla di una Lega che sembra viaggiare senza guida, con la diretta conseguenza di mettere in gravi ed ingiuste difficoltà le squadre (anche il Siracusa affronterà 3 partite in meno di una settimana),Tornando a parlare di campo, bisogna sottolineare il passo falso a sorpresa delladi Zironelli che cade sul campo dell’Arzachena e scivola a -6 dalla vetta della classifica, sempre nelle mani della. Gli uomini di Baldini, infatti,, hanno calato il poker nel match di cartello contro unpartito col freno a mano tirato dopo la questione ripescaggi che creato uno scompenso importante nella stagione dei piemontesi., penalizzato in egual misura dalla partenza ritardata, ancora a secco di vittorie in campionato e costretto al terzo pareggio consecutivo dall’Alessandria. Chi invece non ha pagato il caos estivo è lache ha ottenuto la terza vittoria in altrettante partite di campionato e rimane l’unica squadra a punteggio pieno a 4 punti dalla Carrarese. Ritrova il successo anche il Pisa, reduce da due pareggi e una sconfitta, che strappa tre punti fondamentali sul campo della Pistoiese.: Pistoiese-Pisa 0-2; Cuneo-Olbia 1-0; Carrarese-Novara 4-2; Arzachena-Juventus U23 0-1; Pro Patria-Pro Vercelli 0-1; Alessandria-Siena 1-1; Albissola-Piacenza 1-1; Gozzano-Lucchese 1-1; Arezzo-Pontedera 2-0.: Carrarese 13; Arezzo* 11; Pro Piacenza*, Piacenza 10; Pro Vercelli** 9; Pisa 8; Lucchese, Juventus U23, Pontedera* 7; Olbia*, Alessandria*, Arzachena** 6; Cuneo* 5; Novara** 4; Entella*, Siena*, Pro Patria, Gozzano 3; Pistoiese* 2; Albissola* 1.Il, da quando è passato nelle mani di Silvio Berlusconi, non sa più vincere; nell’ultimo turno di campionato, infatti, è arrivato solo un pareggio, pur contro un avversario complicato come la. Sono diventate quindi tre le partite senza successi della nuova squadra di Berlusconi, che resta comunque a -1 dalla vetta del Girone. Ilcapolista, infatti, non va oltre l’1-1 nella sfida interna col Vicenza, che permette alle inseguitrici di restare a contatto con la testa della classifica. I. Da sottolineare in particolar modo è il percorso dellneopromossa, salita a quota 10 in campionato grazie alla vittoria sul Gubbio; i romagnoli si sono resi protagonisti di un campionato incredibile, nel quale non hanno ancora perso nonostante la poca esperienza della squadra.: Rimini-Teramo 1-1; Virtus Verona-Ternana 0-2; Renate-Vis Pesaro 0-1; Ravenna-Sambenedettese 2-0; Imolese-Gubbio 1-0; Fermana-Südtirol 0-0; Fano-Giana Erminio 1-0; Pordenone-Vicenza 1-1; Albinoleffe-Feralpisalò 0-1; Monza-Triestina 1-1.: Pordenone 12; Triestina, Monza, Fermana 11; Vicenza, Imolese, Ravenna 10; Südtirol 9; Vis Pesaro 8; Rimini*, Feralpisalò* 7; Fano* 6; Ternana***, Renate, Giana Erminio 5; Gubbio, Albinoleffe, Teramo 4; Sambenedettese, Virtus Verona 3.Ilraccoglie un punto prezioso nella complicata trasferta sul campo dellae vince lo scontro diretto contro ilnel turno infrasettimanale (di cui si parlerà diffusamente alla fine dello stesso) portandosi a -6, con tre partite in meno, dalla testa della classifica. In testa bisogna sottolineare lo scivolone del, nel corso delle partite delle weekend, che cade in casa contro ile perde contatto dalle prime della classe. Sconfitta casalinga anche per il Matera, superato dal Virtus Francavilla. Girone C nel quale si sono già disputate tutte le partite del turno infrasettimanale.: Trapani-Bisceglie 1-0; Paganese-Catanzaro 0-4; Sicula Leonzio-Rieti 0-1; Matera-Virtus Francavilla 1-2; Casertana-Catania 1-1; Vibonese-Cavese 2-0; Rende-Potenza 0-2; Reggina-Siracusa 1-0.: Trapani 16; Juve Stabia** 15; Catania**, Casertana, Vibonese 10; Rende*, Catanzaro* 9; Monopoli*, Bisceglie, Sicula Leonzio*, Cavese* 8; Rieti* 7; Virtus Francavilla*, Reggina* 6; Potenza* 5; Siracusa**, Matera 3; Paganese* 1; Viterbese*** 0.