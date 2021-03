La Juventus nella data di oggi ha affrontato il Milan per ben 4 volte nella sua storia. Il bilancio è perfettamente in parità, dal momento che il Milan ha vinto la prima sfida, quella del 1957, addirittura per 4-1. Nel 1963 e nel 1992 (quest'ultima in Coppa Italia) sono invece arrivati pareggi a reti bianche, mentre nell'incrocio più recente, appena tre anni fa, la Juve all'Allianz Stadium ha vinto 3-1: fa impressione vedere nel tabellino il gol di Leonardo Bonucci, del momentaneo pareggio, per i rossoneri. Gol bianconeri di Dybala, poi Cuadrado e Khedira.