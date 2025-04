36ª giornata di Serie A: il presidente della Lega Simonelli annuncia gli orari di tutte le partite

"Purtroppo siamo spesso costretti a comunicare le date in ritardo per via delle coppe, e capiamo sia un problema per i tifosi: vorremmo darle con il più ampio anticipo possibile, compatibilmente con l'impegno delle coppe. In futuro su alcune partite potremmo indicare delle X, magari indicando 7-8 partite su 10: all'inizio sarà più difficile, però mano a mano cercheremo di dare queste informazioni il prima possibile". Così il presidente della Lega Serie Asulle polemiche che hanno investito i vertici del calcio italiano dopo la decisione di non attendere oltre per giocare Atalanta-Lecce, rinviata venerdì per la scomparsa del fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita.

- Quindi Simonelli ha annunciato in anticipo tutti gli orari "In quest'ottica abbiamo fatto anche il calendario:visto che poi ci sarà la finale di Coppa Italia. Lo sforzo della Lega è quello di dare un prodotto sempre più bello, amare il nostro calcio vuol dire passare per delle immagini sempre più accattivanti e vedrete quello che faremo a Roma.". Per esclusione,