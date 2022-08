Nella giornata di oggi i club di Serie A sono stati attivi soprattutto nel mercato in uscita. Rose sfoltire ed esuberi piazzati. La Roma ha ufficializzato la cessione di Carles Perez al Celta Vigo, il Lecce ha girato Arturo Calabresi in Serie B, al Pisa; la Salernitana ha chiuso con la Ternana la cessione di Mamadou Coulibaly in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni e il Bologna ha mandato Michael Kingsley al Ried, prima divisione austriaca.



L’unica ufficialità in entrata è il trasferimento di Gonzalo Escalante dalla Lazio alla Cremonese in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni.