Se oggi dicistai parlando di, ma negli anni Novanta no, c’era solo la Serie A. Tommaso Guaita ci guida in un viaggio a ritroso per riscoprire partite memorabili, gol incredibili, campioni monumentali e coppe. Europee, mica nazionali. Lo scudetto inatteso della Sampdoria di Vialli e Mancini, l’epopea del grande Milan, la Juve carrarmato di Marcello Lippi. Totti e Signori, Baggio e Van Basten, e poi Gullit, Bobo Vieri, Weah, Batistuta… Tutto in quegli anni profumava di Serie A. Bellissima, ricchissima, indebitatissima.Prefazione di Ivan Zazzaroni.