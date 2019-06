Oggi è un giorno decisamente speciale in casa Real Madrid, Zinedine Zidane, infatti, compie oggi 47 anni. Il tecnico francese, uomo simbolo degli ultimi anni di trionfi dei Galacticos, è tornato dopo l'addio dello scorso anno per cercare di risollevare le sorti del club, precipitato sotto le gestioni di Lopetegui e Solari. Ovviamente, per tornare a sedere sulla panchina del club madrileno, Zizou ha ricevuto garanzie importanti da parte di Florentino Perez per quel che concerne il mercato.



REGALO POGBA - E i primi botti estivi non si sono fatti attendere, con Jovic, Mendy e soprattutto Hazard che sono già stati presentati nel palcoscenico da favola del Bernabeu. Zidane, però, non è ancora soddisfatto e spinge per avere almeno un altro giocatore di spessore internazionale. Il nome, ovviamente, è quello di Paul Pogba, vecchio pallino del Real Madrid e dello stesso allenatore francese, che già in passato aveva tessuto le lodi del centrocampista del Manchester United. Il Polpo sarebbe il regalo perfetto per Zizou, che andrebbe così a completare un centrocampo da sogno, tra i migliori nella storia del calcio.



I COMPAGNI NON LO VOGLIONO PIU' - E che Pogba abbia deciso di cambiare aria non è un mistero. Il francese vuole tornare a competere ad alti livelli in Europa e la prospettiva rappresentata dal Real Madrid è molto allettante. Non solo, perché la voglia del Polpo di lasciare Manchester è stata percepita anche dai compagni di squadra che sarebbero ben lieti di un addio del giocatore francese. Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, infatti, lo spogliatoio dello United ritiene che tutte queste voci di mercato siano destabilizzanti per tutto l'ambiente e vorrebbe un addio di Pogba.



LA JUVE... - La Juve in tutto questo resta alla finestra. In attesa di capire i margini di fattibilità dell'affare e, soprattutto, come intenderà muoversi il Real Madrid. Perché i bianconeri non hanno intenzione di arrivare ad offrire i 150 milioni chiesti dai Red Devils. Momenti di attesa, quindi, per il club bianconero, più concentrato su de Ligt e Rabiot, con Zidane che, al contrario, si aspetta un ultimo grande regalo di compleanno da Florentino. Un regalo da 150 milioni di euro...