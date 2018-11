Cambiano gli interpreti, con Chiesa, Simeone, Pjaca, Gerson, Thereau, Vlahovic, Eysseric, Mirallas, Sottil. Ma nulla da fare. Davanti nessuno la mette dentro. E se non segnano Benassi, o Veretout su rigore, o Biraghi su calcio piazzato, il gol non arriva. Nonostante le tante occasioni create, e sprecate. Nelle ultime 5 giornate la Fiorentina ha messo a segno solo 4 reti. Le stesse di Chievo, Udinese e Parma. Nessuno ha fatto peggio. Cosa ancor più grave se si considerano gli avversari trovati dalla squadra di Pioli nello stesso periodo di riferimento: Bologna, 18 gol subiti nelle precedenti 12 giornate, Frosinone 28 gol incassati in 13 partite, Roma, Torino e Cagliari, con i sardi che di reti ne hanno incassate 16 in 12 gare. Lo riporta Fiorentina.it.