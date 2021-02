Che c’è di strano, siamo stati tutti là. Là dove ormai da un anno, maledetto Covid-19, noi amanti del calcio non possiamo più stare.professore poeta interista regalato al mondo della musica,questa settimana a 78 anni) che, a dispetto di ogni fazione e tifo, evoca emozioni da una Milano di altri tempi.Da quel 1971 in cui, come oggi dopo tanto tempo,, tra i giochi dentro la nebbia, la seicento, le canzoni e i “danè”.Come quest’anno, ai tempi di Luci a San Siro, il Milan vinse il titolo di campione d’inverno dopo una grande vittoria nel derby di andata ma finì dietro all’Inter di Invernizzi (subentrato a Heriberto Herrera) a fine stagione. Anni in cui, in un’Italia forse un po’ troppo “bacchettona”, si censurava il testo di Vecchioni perchéespressione spinta ma quasi poetica rispetto alle troppe banalità in stile Pornhub che si sentono oggi nei microfoni di certi trapper “celoduristici”.Così come, sempre nel 1971,, che finì terzo con una 4/3/1943, che era stata concepita inizialmente con il titolo di Gesùbambino e che nel testo recitava un “e adesso che bestemmio e bevo vino”, considerato irrispettoso dall’organizzazione del Festival.Ma, come recita Vecchioni, “il tempo emigra, ci han messo in mezzo” e oggi, a differenza di allora, a San Siro per il derby così come a Sanremo per il Festival non saranno le luci a mancare, ma purtroppo solo il calore del pubblico.in un derby milanese di nuovo d’alta classifica.