50mila euro a gol e un ex terzino bomber di Coppa d'Africa: la Guinea Equatoriale è un mondo a sé

Who wins your The Best Entrance Into The Stadium Award?

Equatorial Guinea for me. pic.twitter.com/xd3yYppGfI — AFCON 2023 (@DiskiAfrika) January 25, 2024

Equatorial Guinea Players did the celebration of South African football fan, Dlamini after beating Guinea-Bissau 4-2 at AFCON 2023.



Dlamini is a devout supporter of South African club, AmaZulu FC. pic.twitter.com/eABQHPv9Rx — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) January 23, 2024

Guinea numero uno, due e tre: in questa, arrivata alla fine della fase a gironi, era difficile per un neofita districarsi e capire via via quale Guinea fosse in campo. Nel girone A Guinea Equatoriale e Guinea-Bissau, nel girone C la Guinea. Tre paesi diversi, gli ultimi due in Africa occidentale e l'altro un po'più a sud-est. Non ce l'ha fatta la Bissau, è passata come una delle quattro migliori terze la Guinea. Mentre, con la Nigeria e i padroni di casa della Costa d'Avorio, chiudendo addirittura al. E quello che c'è dietro questo risultato è tutto da raccontare.La Guinea Equatoriale è, come si intende dal nome, situata sulla linea dell'equatore, si affaccia sull'Oceano Atlantico (sul Golfo di Guinea, per la precisione) sul versante occidentale del continente africano. Si tratta del, uno di quelli con la popolazione minore in assoluto: solo Capo Verde, tra le nazionali partecipanti alla fase finale, ha meno abitanti. La particolarità?("Rio Muni"), che rappresenta la maggior parte del territorio. Anche se questa curiosità è destinata a decadere con la fondazione di Ciudad de la Paz, nell'entroterra, designata come prossima capitale. Per due secoli, fino al 1968, la Guinea Equatoriale è stata unae non francese o portoghese. Questo si ripercuote anche sulla carriera dei calciatori, ma ci arriviamo. A livello politico si tengono votazioni a cadenza di sette anni, ma, che rovesciò lo zio. Ah, a proposito di zio: non è un omonimo, il presidente più longevo d'AfricaDicevamo dello spagnolo e della Spagna:dal ct Juan Micha Obiang Bicogo (stavolta sì, solo omonimia). A partire dal bomber, capocannoniere della fase a gironi con 5 reti in 3 partite,: ex nazionale Under 21 spagnolo, in passato anche nel mirino del Chelsea,prima di diventare attaccante. Oggi. Gioca in terza serie iberica, nell'Alcoyano, il centrocampista Pablo, e gioca in terza serie il numero 8 Jannick(Logrones). In Liga giocano il portiere dell'Alaves, che si candida già a migliore del torneo, e il difensore centrale Saul, nel Las Palmas. Non solo Spagna, però: in mediana sbuffa Darwin, coltellino multiuso di Palladino al Monza, e in panchina, pronto a entrare come avvenuto contro la Costa d'Avorio, c'è Oscardell'Alessandria, Serie C.Due vittorie e un pareggio, 9 gol fatti e 3 subiti: già all'esordioha fermato la fortissimasull', cedendo solo ad Osimhen, ma quello che è successo contro i padroni di casa dellaha dell'incredibile:Nel mezzo, ilcon tripletta di Nsue, roba che in Coppa d'Africa non accadeva dal 2008 (Alloudi per il Marocco contro la Namibia). Il poker alla Costa d'Avorio, con tutti e quattro i gol segnati da calciatori di Serie C spagnola - 2 Nsue, Buyla, Ganet - è stato qualcosa di epico, anche perché l'allenatore Micha, alla vigilia, era serenissimo: "La pressione è tutta dalla loro parte. Sarà una gara difficile, ma per loro un po’ di più". E' stato un incubo per gli ivoriani, un sogno invece per gli equatoguineani, che tra l'altro. Misura, questa, già adottata per la sfida alla Libia nel 2012 e per un'amichevole contro i campioni del Mondo della Spagna nel 2013.E adesso?: nel 2015, edizione giocata in casa, la Guinea Equatoriale si è classificata al quarto posto perdendo in semifinale contro il Ghana per 3-0 e nella finalina contro la Repubblica Democratica del Congo ai rigori.di Serhou Guirassy e Naby KeitaGià, proprio la RD Congo che ha fatto sfumare ai rigori la medaglia di bronzo nove anni fa. La rivincita potrebbe presto essere servita.