Derby speciale, quello andato in scena sabato scorso allo Zaccheria di Foggia tra i rossoneri allenati da Gianluca Grassadonia e il Lecce di Fabio Liverani: un derby che mancava in Serie B da 21 anni.



71 ANNI, LA TIFOSA PIU' ANZIANA DELLA CURVA - Ma lo è stato soprattutto per nonna Maria, la tifosa più anziana della Curva: 71 anni appena compiuti, tutti trascorsi a tifare per il Foggia assieme al marito Antonio, per la prima volta è riuscita a vedere questa sentitissima partita dal vivo in Serie B. Per lei sono anche state realizzate delle magliette personalizzate con su scritto "Maria" e il numero 4 di Christian Agnelli, capitano dei rossoneri, foggiano doc e suo giocatore preferito, e "SemB presend" ovvero "sempre presente" in dialetto. Maria ha chiaramente portato i panini e le braciole, tipiche foggiane, per i nipotini, anch'essi in curva del Foggia. Ma non solo: contro il Benevento, un mese fa, ha realizzato il sogno di effettuare la prima trasferta da tifosa rossonera. Perché, nonostante l'età, il tifo è una malattia che non va più via.