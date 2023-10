L'acquisto dell'Everton da parte di 777Partners, fondo già proprietario di diverse società in giro per il mondo tra cui il Genoa in Italia, preoccupa in Inghilterra e ad alimentare i dubbi ci pensano i problemi che arrivano dal Brasile per il gruppo. La FIFA ha punito il Vasco da Gama con il blocco del mercato a causa dei mancati pagamenti - per un totale di 5,2 milioni di euro - nei confronti di tre società per altrettanti acquisti: Lille (Léo Jardim), Nacional (José Luis Rodriguez) e Atletico Tucuman (Manuel Capasso).



Come riferisce il Guardian, la società brasiliana, il cui 70% è nelle mani di 777Partners, non ha rispettato le scadenze per completare i tre trasferimenti ed è stata sanzionata dal massimo organizmo mondiale: il Vasco da Gama, dunque, non potrà operare sul mercato finché non avrà effettuato i citati pagamenti. Uno sviluppo che preoccupa in Inghilterra, ricordando che per finalizzare l'acquisto dell'Everton serve una tripla approvazione da Premier League, Football Association e Financial Conduct Authority.