In passato è stato trattato da Inter, Roma e Napoli, ma con il passaggio dal Real Madrid all'Atletico Madrid nel corso dell'ultima estate di mercato Marcos Llorente ha compiuto la definitiva consacrazione. Il jolly di Diego Simeone è letteralmente esploso al punto che, secondo AS, il Manchester United è già pronto a fare un'offerta da 80 milioni di euro per averlo al termine della stagione.