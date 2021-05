Raramente uomo di mezze misure anche nelle passioni che suscitava - e ancora suscita - nei ricordi e nei racconti della gente.Fosse nato animale, sarebbe stato un gatto diffidente. Di sicuro è stato un uomo schivo, introverso, di poche parole. E’ stato, sì. Perchè con l’andare degli anni è assai cambiato.Lasciato il suo Napoli dopo trentatré anni, un mese e dodici giorni di regno quasi ininterrotto, ma anche dopo due scudetti, una coppa Uefa, due coppe Italia, due retrocessioni, una promozione, cento felicità e mille tribolazioni, dopo tutto questo, infatti,Di farsi vedere, di parlare di nuovo di pallone. Napoli compreso. Sì, per qualche annoComprensibile, umano. E certe sortite gliele avrà sicuramente perdonate Aurelio De Laurentiis, il quale non ha fatto mancare al suo predecessore gli auguri suoi e quelli del suo vecchio club.“Finita la partita e fatta un po’ di festa, dopo una telefonata a casa tornai in albergo. Volevo starmene tranquillo per i fatti miei, mentre fuori c’era una città impazzita di gioia e di felicità. Ma nell’albergo sul lungomare arrivò il presidente,e praticamenteE fu un’emozione incredibile. Non volevo andarci, ma oggi ringrazio Ferlaino. Oggi non mi sarei perdonato di non aver vissuto in mezzo alla gente quelle indimenticabili emozioni”, ricordaIl Napoli Ferlaino l’aveva fatto suo il 14 febbraio del ’69.“Tutti quei milioni per una società che vale meno della metà”, disse.Fatta di successi e di sconfitte, bidoni e di campioni; di conflitti, critiche pure feroci ed ambizioni, fino alle stanze del potere della Federcalcio.Savoldi, dunque. Ma anche Vinicio allenatore visionario e precursore della zona. E poi il capitano Antonio Juliano, eccellente numero otto in campo e poi dirigente testardo al punto da riuscire a portare a Napoli nientepopodimeno cheMaradona ce l’aveva con lui, ma quando l’incontrava non gli negava mai un sorriso. “Se vinciamo la coppa Uefa - era il 1989 - ti lascio libero d’andare al Marsiglia”, così ha sempre raccontato Diego che aveva già definito tutto con Bernard Tapie. “Non è vero, quella promessa io non l’ho fatta mai”, replicò anni dopo Ferlaino. Cosicché, ognuno è libero di credere all’uno, oppure all’altro dei protagonisti. Cert’è,Una piccola vendetta, se si vuole, prima dei soliti sorrisi e qualche abbraccio.L’addio al Napoli nel febbraio del 2002, dopo 34 campionati, 1050 partite e mettendo in fila quasi dieci milioni di spettatori affezionati.Non ha voluto più vederlo. Fors’anche per non rubare anche solo per un attimo la scena al Napoli di oggi. Sì, fino ad oggi per il Napoli al San Paolo oggi San Diego non c’è più tornato. Ma mai dire mai. Domani si vedrà.