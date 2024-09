Getty Images

Dietro lo sguardo soddisfatto e orgoglioso di Roberto Calenda il giorno del rinnovo di Osimhen col Napoli ci sono anni e anni di trattative, strettedi mano, accordi firmati e affari saltati. "This is #teamrc" è la scritta che si legge sul sito dell'agente dell'attaccante nigeriano., e col Napoli l'anno dopo di Victor ha chiuso anche il trasferimento di Juan Jesus.- I tifosi del Milan ancora lo ringraziano per aver portato Thiago Silva in rossonero, lui racconta spesso divertito l'aneddoto col quale ha portato Marquinhos alla Roma: qualche mese prima del suo arrivo - mercato estivo 2012 -. Poi, l'intuizione di Calenda: prestito sì, ma con obbligo di riscatto. E tutto scritto in un foglio bianco insieme a Walter Sabatini, che si impegnò lui stesso - e non la Roma - a pagare il cartellino del giocatore l'anno dopo. "Una lettera romantica" la definì poi l'agente. Un foglio tirato fuori dal nulla che ha fatto svoltare le casse giallorosse: prima ancora di spendere i 4,5 milioni per il riscatto, avevano già incassato i 34 dal Psg.

- L'anno dopo Calenda è il gancio che ha portato Carlos Tevez alla Juventus. L'intermediario. Quello che ha rischiato di vedere l'affare saltato per un blitz del Milan che si era incontrato in gran segreto con altri agenti che spingevano per portare l'argentino in rossonero. La Juve era preoccupata, l'attuale procuratore di Osimhen non faceva una piega: "Tranquilli, viene a Torino".. E dall'altra parte della cornetta: "Certo, state tranquilli". Così fu. Storie e aneddoti di chi vive il calciomercato in prima persona: ieri Marquinhos e Tevez, oggi Calenda è concentrato sul futuro di Victor Osimhen.

