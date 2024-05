Il futuro di Gian Pierotiene banco in casaIl tecnico, fresco vincitore dell'Europa League, è stato protagonista di un primo incontro con la famigliaper capire quello che potrà essere lo scenario.Questa la domanda principale a cui sarà data una risposta entro breve, colsullo sfondo che da settimane è sulle tracce del tecnico di Grugliasco.e, prima di prendere una strada piuttosto che un'altra, vuole comprendere se le sue ambizioni corrispondano a quelle del club nerazzurro. Al di là dell'eventualità di un nuovo prolungamento di contratto e di un adeguamento al rialzo dell'ingaggio, l'allenatore piemontese- che ha già una valutazione di 50-60 milioni di euro -e che possa consolidarsi in zona Champions League anche per il prossimo campionato, ma che possa anche immaginare di alzare l'asticella degli obiettivi a seguito della magica notte di Dublino. Dopo la prima tornata di chiacchierate e confronti avvenuti ieri, l'idea della parte è di proseguire nella giornata di oggi.- In casa Atalanta c'è un sentimento di moderato ottimismo circa la possibilità di convincere anche questa volta Gasperini a proseguire un percorso avviato nel 2016. Lo stesso presidente dei nerazzurri,intercettato fuori dagli uffici di via Paglia, in centro a Bergamo, ha parlato ai microfoni dile brevi dichiarazioni rilasciate dal numero uno del club. In attesa del secondo round.