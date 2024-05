Getty Images

Il Leeds è andato a un passo dalla promozione in Premier League, dopo la retrocessione dell'anno scorso ha avuto la possibilità di risalire subito ma la squadra di Farke ha perso la finale playoff contro il Southampton e dovrà fare un'altra stagione in Championship.- Finita la stagione, il classe 2003 è pronto a voltare pagina per fare delle valutazioni sul suo futuro.con il nuovo ciclo di Spalletti. Dopo una stagione in Championship sta pensando di cambiare aria e ora che il Leeds ha mancato la promozione in Premier League è ancora più convinto.

- Il Leeds l'ha pagato 4 milioni più una percentuale sulla futura rivendita,. Ora la valutazione del cartellino potrebbe essersi abbassata, Gnonto può diventare un'occasione di mercato per quelle squadre che cercano un esterno d'attacco e vogliono puntare su un profilo giovane. Prima di andare al Leeds, quando era ancora allo Zurigo, si erano informate Fiorentina, Roma, Sassuolo e Torino. Oggi dalla Serie A non si è fatta avanti ancora nessuna società, Gnonto aspetta offerte e valuta l'addio al Leeds. Vuole tornare in Italia.