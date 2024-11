Se c’è un giocatore rappresentativo del Pisa capolista in Serie B è. Capitano, leader, punto di riferimento per i compagni e per l’allenatore Pippo Inzaghi. Lui più altri dieci. A 34 anni è rinato diventando uno dei difensori centrali più affidabili della Serie B:, in allenamento corre sempre a testa bassa dando l’esempio ai compagni. Il segreto del Pisa - +2 in classifica sulla seconda - è il gruppo, ma lui è la guida che indica la strada. Verso la promozione, chiaro. Obiettivo non dichiarato ma ben focalizzato da tutti.

- Quando gli chiedono del suo futuro Caracciolo scherza: “Gli over 30 fanno sempre più fatica” ha raccontato a La Gazzetta dello Sport; a trovare squadra, aggiungiamo noi. Ma non lui, che. Il difensore classe ‘90 è monitorato da diverse società, al momento lui è concentrato solo sul campo ma se non dovesse rinnovare col Pisa può rappresentare un’occasione low cost sul mercato per chi cerca un difensore d’esperienza e affidabilità.

- Un avvio di stagione con il turbo per il Pisa, che scegliendo Pippo Inzaghi in panchina ha fatto centro.e prima di ogni partita sa vita, morte e miracoli degli avversari. Il ritiro? “Ne ho fatti tanti in carriera, ma quello con Inzaghi è stato il più tosto" ha raccontato Caracciolo. Correre in estate per volare durante l'anno, il Pisa ha messo le ali.