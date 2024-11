è destinato a diventare uno dei protagonisti del mercato, a gennaio o in estate. L'attaccante canadese ha il contratto in scadenza a fine stagione con il Lille, il presidente del club francese ha svelato che l'offerta per il rinnovo è stata fatta ma in questo momento il giocatore non l'ha presa in considerazione. Il classe 2000 vuole fare il salto per arrivare in una big europa, liberarsi a zero sarebbe ancora più facile.- In Italia per David c'è un forte interesse da parte di Juventus e Inter: Marotta ha già parlato con l'entourage del giocatore per capire gli eventuali costi dell'operazione tra ingaggio, commissioni e bonus, i bianconeri hanno avuto dei contatti sia con l'agente di Jonathan che con il Lille, con l'idea di provare ad anticipare la concorrenza già a gennaio.

- All'estero sul giocatore ci sono alcuni club di Premier League con il Chelsea davanti a tutti: anche in questo caso siamo ancora in una fase preliminare e i discorsi non sono stati approfonditi.'aveva messo nella lista dei possibili sostituti di Lukaku prima di affondare il colpo per Dovbyk.