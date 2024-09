Roma, chi è Pisilli: il pupillo di De Rossi che ha segnato il primo gol in Serie A

AFP via Getty Images

Ne aveva parlato Daniele De Rossi nella sua prima conferenza stampa al momento del suo arrivo sulla panchina della Roma, come successore di José Mourinho: "Dal vivo rimani impressionato a vedere quando toccano la palla Dybala, Lukaku, Pellegrini, ma, non pensavo fosse così forte". E infatti, l'ha lanciato subito titolare contro la Juventus.Nato nel 2004, Niccolò Pisilli è uno dei tanti giovanidurante la sua permanenza alla guida della Roma. Il suo ruolo è quello di centrocampista, preferibilmente mezzala, ma capace di agire anche da mediano davanti alla difesa. nelle sue caratteristiche c'è anche la capacità di inserirsi con buona efficacia nell'ultima porzione di campo, favorendo ottime transizioni grazie a velocità e capacità tecniche., ormai un po' vecchio ma pur sempre apprezzabile, siglato. Tunnel per saltare l'avversario rossonero, palla avanti e poi corsa a ricevere di nuovo la sfera in seguito al colpo di tacco del compagno, per depositarla così in rete.

Durante il suo percorso nelle giovanili giallorosse, Pisilli ha messo in fila un totale di, dei quali due con la prima squadra: il primo nel 3-0 rifilato dalla squadra di Mourinho allo Sheriff nella fase a gironi della scorsa Europa League, l'altro, con Juric in panchina, di testa contro il Venezia. De Rossi l'aveva lanciato titolare con la Juventus e l'ha fatto anche nella partita successiva contro il Genoa, l'ultima prima dell'esonero. Avanti fino alla fine con i suoi pupilli. A Juric è bastato qualche allenamento per capire le qualità del ragazzo, e allora dentro dal primo minuto anche al debutto dell'allenatore ex Torino contro l'Udinese. E' subentrato in Europa League con l'Athletic Bilbao e nella sfida col Venezia, quella del primo gol in Serie A.