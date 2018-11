Ci sono almeno un paio di motivi per cui il Superclasico di ieri fra, valida per la 17a giornata del torneo di Clausura paraguaiano, passerà alla storia. Da un lato il clamoroso pareggio raggiunto dai padroni di casa addirittura al 22° minuto di recupero su calcio di rigore. Un caso non unico (soprattutto nel calcio sudamericano) ma quantomeno raro.Luis Zubeldia, allenatore del Cerro, aveva già sorpreso tutti quanto lo scorso 28 ottobre aveva lanciato da titolare il ragazzo nella gara pareggiata contro il 3 de Febrero.dello Stato dell'America del Sud. Il pallonetto con cui ha scavalcato al 16' del Clasico l'estremo difensore dell'Olimpia ha inciso di diritto il suo nome nel libro dei record.. Meglio di lui solamente l'armeno Geworg Ghazaryan, che con la maglia dell'FC Shirak il 2 settembre del 2002 gonfiò la rete all'età di 14 anni e 215 giorni.Dopo anni di alti e bassi ilvive un periodo di ricostruzione sul piano calcistico. La nazionale, assente alle ultime due edizioni del mondiale, è stata affidata alle sapienti mani dell'esperto. A legare a doppio filo il destino del giovane Ovelar a quello del suo Paese sembra essere proprio il DNA.. E la testa, allora, può correre già verso il 2022, l'anno in cui Ovelar festeggerà la maggiore età. Un viaggio in Qatar potrebbe essere il regalo più bello...