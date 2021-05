Il ritorno alla normalità, in, procede esattamente secondo le previsioni che è servita per testare il corretto procedimento del programma varato dal governo per la graduale riapertura degli stadi,- la 37esima parte oggi alle 18 locali –. Il Daily Mail ha pubblicato i prezzi che le società faranno pagare ai tifosi per assistere alla loro prima partita post covid:Il prezzo più caro fatto registrare nelle vendite dei giorni scorsi sono le(circa 70 euro) che serviranno, oggi pomeriggio alle 18, per assistere adi Londra., che domenica pomeriggio festeggerà contro l’Everton la conquista della sua settima Premier League, davanti ai 22 mila del City of Manchester,. Gli Hammers, però, hanno compensato facendo registrare ancheinsieme al(circa 20 euro). Ilsi è invece dimostrato il club più generoso:Burnley è una cittadina del, di. È il classico, soprattutto fra i giovani. Qui,, una delle tre squadre, insieme a Preston e Wolverhampton, a poter vantare la vittoria di tutte e quattro le divisioni del football professionistico inglese, compresa la, anche se allora non si chiamava ancora così. La prima volta fu, quando rimasero imbattuti per 30 giornate consecutive, stabilendo un record che avrebbe ceduto solo nel 2004 davanti all’Arsenal degli invincibles. Doposportive ed economiche, nel 2009 i Clarets (che in italiano significa “bordeaux”), sono tornatidove ora militano, la cui firm era nota, a partire dagli anni ’70, come Suicide Squad. Ora che l’Inghilterra si è finalmente svegliata dall’incubo covid, il Burnley vuole. Lo faranno nel leggendario(dopo Deepdale di Preston e Bramall Lane di Sheffield), che da sempre, precisamente da un anno dopo la sua fondazione, ospita le partite casalinghe del club. Gli 11 mila che avranno la fortuna di partecipare alla festa dovranno solo portare le loro, e la loro voglia di cantare, saltare, esultare e, finalmente, abbracciarsi: il biglietto lo offre la società.