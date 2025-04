"A Cagliari parlerò con Kean": il colloquio con Commisso c'è stato. Cosa filtra sul futuro

Rocco Commisso è un uomo di parola: dopo la qualificazione alle semifinali di Conference League ai danni degli sloveni del Celje, il numero uno della Fiorentina aveva assicurato a Sky, tra una battuta e l'altra, che avrebbe approfittato della trasferta di Cagliari in campionato per parlare con Moise Kean ed esporgli tutte le ragioni di cui tener conto quando arriverà il momento di decidere se accettare o meno le proposte che verosimilmente arriveranno per lui in estate.



RICAPITOLANDO - Un breve punto della situazione: nel contratto di Kean con la Fiorentina c'è una clausola rescissoria di 52 milioni di euro, praticamente il triplo di quello che è stato pagato in estate, una cifra che allora sembrava altissima, ma che adesso fa gola a tutti i top club data la stagione del bomber viola, autore di 23 reti in tutte le competizioni (campionato, Coppa Italia, Conference League), più altre tre in Nazionale compresa la doppietta alla Germania in Nations League.

- Sostanzialmente la Fiorentina non può fare nulla nel momento in cui arriva un'offerta congrua;, raggiungendo la qualificazione alleper il 2025/26 (o tramite il campionato o vincendo la Conference League, nella quale ha raggiunto le semifinali in programma l'1 e l'8 maggio contro il Real Betis) e facendo leva sulche può garantire all'attaccante nell'anno che porterà ai- Il colloquio di cui parlava Commisso c'è stato, ma com'è logico non è stato definitivo. Kean stesso avrebbe confidato agli amici dise sia il caso o meno di lasciare la Fiorentina in un momento come questo, a 25 anni., l'allenatore che lo ha fortemente voluto per rilanciare la sua carriera, ma allo stato attuale delle cose ci sono fin troppi dubbi da sciogliere. La Fiorentina parteciperà alle coppe? Quali saranno i club interessati - e quindi quanto peserebbe dire no? Che tipo di progetto avranno i viola?